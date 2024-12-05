خريطة الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية

الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل لم تشهدها البلاد منذ عقود.

الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية



كوريا الجنوبية تتمتع بنظام سياسي ديمقراطي مع تعددية حزبية نشطة، حيث تتنافس الأحزاب السياسية الرئيسية على السلطة، إليك أبرز الأحزاب السياسية وتأثيرها في المشهد السياسي:

1. الحزب الحاكم: حزب قوة الشعب

• الأيديولوجيا: محافظة، يمينية.

• السياسات: يدعم النظام الرأسمالي الليبرالي، التركيز على الأمن القومي والتحالف مع الولايات المتحدة، ومواقف صارمة تجاه كوريا الشمالية.

• الدعم الشعبي: يحظى بدعم واسع في المناطق الريفية وكبار السن.

• الوضع الحالي: يقود الحكومة برئاسة الرئيس يون سوك يول.

2. الحزب الديمقراطي الكوري

• الأيديولوجيا: تقدمية، يسارية.

• السياسات: يعزز السياسات الاجتماعية مثل العدالة الاقتصادية، الحوار مع كوريا الشمالية، وتقليص النفوذ العسكري الأميركي.

• الدعم الشعبي: يتمتع بشعبية في المدن الكبرى وبين الشباب.

• الوضع الحالي: يشكل المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية.

3. حزب العدالة

• الأيديولوجيا: يسار الوسط، تقدمية.

• السياسات: يدعم حقوق العمال، البيئة، وقضايا المساواة بين الجنسين.

• الدور: يؤثر في السياسات من خلال تحالفات مع الأحزاب الرئيسية، لكنه لا يتمتع بتمثيل كبير.



4. الأحزاب الصغرى والمستقلون

تشمل الأحزاب مثل حزب الشعب المفتوح والأحزاب الإقليمية التي تركز على قضايا محلية أو تمثل مصالح مناطق محددة.



الخريطة البرلمانية

الجمعية الوطنية، تتألف من 300 مقعد، حيث تشغل الأحزاب الكبرى غالبية المقاعد، مع وجود بسيط للمستقلين والأحزاب الصغرى.

المعارضة مسيطرة على أغلبية في البرلمان الكوري الجنوبي.

التنافس السياسي

المشهد السياسي في كوريا الجنوبية يشهد انقسامات عميقة بين التقدميين والمحافظين، مما ينعكس في السياسة الداخلية والخارجية، خاصة تجاه كوريا الشمالية والإصلاحات الاقتصادية.