متابعة الحقول الإرشادية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمركز طامية في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

قامت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بقيادة المهندس زينهم عاشور محمد، مدير عام الإرشاد الزراعي، وتحت إشراف مديرية الزراعة بالفيوم بقيادة الدكتور أسامة دياب، بمتابعة زراعة الحقول الإرشادية الخاصة ب الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح بالفيوم اليوم الخميس، بمركز طامية.

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وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبإشراف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، والدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون.

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تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين إنتاجية محصول القمح بالمحافظة، من خلال تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتوفير الدعم الفني والإرشاد اللازم للمزارعين.

الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الزراعة واستصلاح الأراضي أسامة دياب أحمد الأنصاري محافظ الفيوم علاء فاروق وزير الزراعة محافظة الفيوم مركز طامية مديرية الزراعة بالفيوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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