الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ غوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.

وأشارت الرئاسة التركية في بيان لها إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة القضايا الحرجة الإقليمية والعالمية.

وأضاف البيان: "خلال اللقاء أكد أردوغان أن الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء، وأن تركيا تتمنى ألا تشهد سوريا قدرا أكبر من عدم الاستقرار، وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين".

وذكر أردوغان أنه في هذه المرحلة "يجب على النظام السوري مشاركة شعبه بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل".

وتابع أردوغان: "إن تركيا تبذل جهودا، لتقليل التوترات وحماية المدنيين وتمهيد الطريق للعملية السياسية وستواصل القيام بذلك".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي أن أنقرة تدعم وحدة وسيادة الدولة السورية، موضحا أنه سيتخذ التدابير والإجراءات الاحتياطية اللازمة.

وأعرب عن أمله بإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا عبر اتفاق يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري.