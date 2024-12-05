فنلندا تشارك ببعثة الناتو لمساعدة أوكرانيا أمنيًا وتدريبًا بما يصل إلى 6 جنود

عربي ودولي
علم فنلندا - أرشيفية
علم فنلندا - أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية مشاركة البلاد في بعثة الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب إلى أوكرانيا (NSATU) بما يصل إلى 6 جنود.

وجاء في بيان الوزارة: "تمت الموافقة على القرار في 5 ديسمبر من قبل رئيس البلاد ألكسندر ستوب".

وقد تقرر إنشاء بعثة الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب إلى أوكرانيا (NSATU) في قمة الناتو في واشنطن في يوليو.

وتقوم البعثة بتنسيق وتوفير التخطيط والدعم اللوجستي لأوكرانيا، والإشراف على التدريب المخصص لأوكرانيا في البلدان الحليفة.

ويقع المقر الرئيسي للبعثة في ألمانيا.

وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لن يفضي إلى المفاوضات في نهاية المطاف.

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