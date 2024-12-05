أعرب الهولندي يورين تيمبر، مدافع فريق أرسنال، عن اعتقاده بأن فريقه اكتسب دفعة معنوية عالية في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال عقدين.

مدافع أرسنال: سعيدٌ بالفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال قلص فارق النقاط مع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، إلى سبع نقاط وذلك بعد تعادل الأخير مع نيوكاسل، فيما فاز أرسنال على مانشستر يونايتد 2/ صفر في ملعب الإمارات.

وأشاد تيمبر، الذي سجل الهدف الأول لأرسنال في فوزه على مانشستر يونايتد، بالشعور الجيد الذي يعم الفريق.

وقال للاعب الهولندي، ردا عما قيل له أن أرسنال عاد للمنافسة على اللقب،: "الناس يقولون أشياء كثيرة هذه الأيام، لكن علينا أن نركز على أنفسنا لأننا نعلم أن الموسم طويل".

وأضاف: "كل مباراة يمكن الفوز بها وأعتقد أننا نكتسب دفعة من خلال خوض مباريات جيدة للغاية، وتلك المباراة أمام مانشستر يونايتد لم تكن سهلة، لكننا نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث والتي منحتنا الثقة للمباريات المقبلة".

وتابع تيمبر: "كل مباراة مهمة وستندم إذا لم تقدم كل ما لديك وتخسر النقاط، لذلك أنا سعيد لأننا لم نفعل ذلك ومن الآن فاعدا، علينا فقط تحقيق الفوز وسنرى ما سيجلبه ذلك لنا".