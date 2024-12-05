تصريحات خالد مرتجي حول تمثيل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

عبر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته بتمثيل الأهلي في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام ‏اليوم في مدينة ميامي بالولايات ‏المتحدة الأمريكية، بحضور وفود الأندية المشاركة في البطولة والعديد من الشخصيات ‏والرموز ‏الرياضية العالمية.‏

مرتجي: فخور بتمثيل الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وقال مرتجي: فخور بتمثيل الأهلي المؤسسة الناجحة رياضيًّا واجتماعيًّا وخدميًّا، وسفير ‏مصر في المحافل الدولية.. المشاركة في ‏النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية أمر مشرف ‏بالنسبة لنا، لقد شاركنا من قبل في كأس العالم 9 مرات، لكن النسخة المقبلة ‏للبطولة تضم ‏أفضل 32 فريقًا على مستوى العالم، وعلى المستوى الشخصي متحمس جدا للتواجد في قرعة ‏البطولة مع أساطير ‏وشخصيات عالمية. ‏

وواصل أمين صندوق النادي حديثه: أتمنى أن تسعد القرعة جماهير الأهلي المتعطشة ‏للمشاركة في البطولة، وأن يسعد النادي ‏جماهيره. الأهلي يشارك مع أعظم أندية في العالم ‏وهو ما يضيف للنادي وللكرة المصرية. ‏

واسترسل مرتجي قائلا: الأهلي اعتاد أن يشرف بلده وقارة إفريقيا. أتمنى أن نقع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا ونتأهل من خلالها ‏إلى الدور التالي في البطولة، وبشكل عام الفرق ‏الكبرى التي تبحث عن الفوز في البطولات تضع في حساباتها أنها ستواجه ‏أقوى الفرق، والكل يجتهد ليسعد 80 مليون أهلاوي. ‏

وأشار مرتجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية في ‏أمريكا 2025، وهو ما يعتبر كأس ‏عالم مصغرة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم ‏للمنتخبات 2026‏.

وأكد مرتجي أنه على يقين أن الحدث العالمي سيكون على أعلى مستوى، خاصة أن «فيفا» هو ما ‏يشرف على التنظيم.‏

واختتم خالد مرتجي تصريحاته قائلا: جماهير الأهلي هي الأساس والتي صنعت اسم الأهلي، ‏وهي الدافع والسند الوحيد الذي يعمل ‏الجميع بشغف من أجله، من صنع الأهلي ‏جماهيره وتستحق أن نفعل كل شيء من أجل إسعادهم.‏

