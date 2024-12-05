متابعة حالة الزراعات الشتوية في مركز أبشواي بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالفيوم برئاسة  الدكتور أحمد رزق والدكتور أيمن حموده مدير عام الادارة اليوم الخميس، بالمرور على الزراعات الشتوية في مركز أبشواي، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

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وقد تم الوقوف على الحالة الفنية لزراعات الذرة والقمح والبنجر، ومتابعة سير العمل لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية والتأكد من صحة المحاصيل ومعالجتها من أي مشاكل قد تواجهها.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أسامة دياب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة محافظ الفيوم مركز أبشواي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم

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