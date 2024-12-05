أكد البلجيكي جيريمي دوكو، أن فريقه مانشستر سيتي سيبتعد عن الضجيج من أجل العودة مجددا لسباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

دوكو مهاجم مانشستر سيتي يؤكد عدم اهتمام فريقه بالانتقادات

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن حامل لقب المسابقة نجح في إعادة بعض البهجة لملعب "الاتحاد" حينما فاز على نوتنجهام فورست 3/ صفر أمس الأربعاء.

وكان ذلك أول فوز للفريق منذ أكتوبر، ليضع حدا للخسائر التي تعرض لها الفريق وفقدانه لمستواه المعود حيث خسر ست من آخر سبع مباريات سابقة في كل البطولات.

وقال اللاعب البلجيكي الذي سجل في شباك فورست وصنع هدفا: "لا نحن الآن لا نستمع لما يحدث في الخارج".

وأضاف: "في نهاية اليوم وحينما تسير الأمور على ما يرام، سيمتدحونك كثيرا، ولكن حينما تكون الأمور سيئة ستكون الأسوا".

وتابع دوكو: "لا نستمع للانتقادات نركز على أنفسنا ونعلم أننا معا سنصبح أقوى".

وأوضح: "يمكنهم قول ما يريدون، سنبقى ثابتين ولازلنا في شهر ديسمبر".