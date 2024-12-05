خالد مرتجي: فخور جدًا أنني أمثل قلعة رياضية تعتبر هي الأنجح في مصر وإفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وممثل المارد الأحمر في قرعة مونديال الأندية عن رغبته بتواجد الأهلي في مجموعة يمكنه من خلالها عبور دور المجموعات ومواصلة المشوار في البطولة بشكلها الجديد.


وتابع مرتجي: "أتمنى أن نقع في مجموعة نقدر من خلالها عبور دور المجموعات ولكن من يريد الفوز عليه أن يراجع أكبر الفرق و32 فايق على مستوى عال جدا".

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وأضاف: "فخور جدًا أنني أمثل قلعة رياضية تعتبر هي الأنجح في مصر وإفريقيا"


واختتم: "ليست أول مرة نكون موجودين في هذه المحافل العالمية لقد شاركنا 9 مرات في مونديال الأندية.

وجدير بالذكر أن فعاليات  قرعة البطولة تنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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