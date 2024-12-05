وكيل أوقاف الفيوم يطلق مبادرة "عودة الكتاتيب" في القرى والأرياف

محافظات
بوابة الفجر

أطلقت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الخميس مبادرة "عودة الكتاتيب من جديد"،وذلك في إطار الجهود التثقيفية التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بهدف حفظ القرآن الكريم وتعليم معانيه وأحكام تلاوته باستخدام الأساليب المعاصرة، بما يتماشى مع المنهج الأزهري الوسطي،كما تسعى المبادرة لاستقطاب النشء وتحصينهم ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

txt

وكيل أوقاف الفيوم يتفقد انتظام العمل الدعوي والإداري في جولة مفاجئة بإدارة مركز شمال

txt

وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الرحمن قرية قصر رشوان بطامية بعد الإحلال والتجديد

هذا وقد انطلقت المبادرة من المسجد الكبير في قرية فيديمين، بحضور عدد من القيادات الدينية، بينهم الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، والشيخ طه علي محمد، مسؤول المساجد بالمديرية، والشيخ محمد حسن محمد، مدير الإدارة، وعدد من الأئمة وجمع غفير من أهالي القرية.

txt

وكيل أوقاف الفيوم في جولة مفاجئة لمتابعة العمل الدعوي والإداري بإدارة غرب الوادي

txt

"أوقاف الفيوم" تعقد لقاءات دعوية بالمداراس حول "مواجهة الشائعات ضرورة وطنية"

وفي كلمته، رحب الدكتور محمود الشيمي بالحضور مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تسعى للحفاظ على "دولة التلاوة المصرية" من خلال تخريج حفاظ مهرة باستخدام الأساليب الحديثة لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته. وأضاف فضيلته أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إعادة إحياء الكتاتيب التقليدية بصيغة عصرية، بما يحفظ النشء من التطرف ويرعى المواهب المتميزة في تلاوة القرآن.

كما توجه بالشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لرعايته الكريمة للمبادرة، معربًا عن أمله في أن تصل هذه الفكرة إلى كل بيت في القرية لتكون نواة لمبادرة تعمم في كافة أنحاء مصر.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمود الشيمي الفكر الوسطي المستنير المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان حفظ القرآن الكريم قرية فيديمين محمود الشيمي مديرية اوقاف الفيوم وزارة الأوقاف المصرية وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

مواد متعلقة

متابعة حالة الزراعات الشتوية في مركز أبشواي بالفيوم

متابعة الحقول الإرشادية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمركز طامية في الفيوم

ختام فعاليات الأسابيع الثقافية بالإدارات الفرعية بالفيوم بعنوان: "كان خلقه القرآن"

أمسية دعوية بالمسجد الكبير بشمال الفيوم: دروس في خلق الحلم والأناة

ندوة إرشادية لتعزيز زراعة القمح في الفيوم تحت مظلة الحملة القومية

وكيل أوقاف الفيوم في جولة مفاجئة لمتابعة العمل الدعوي والإداري بإدارة غرب الوادي

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

وزارة الزراعة تُعزّز دور المراكز الإرشادية بالفيوم بندوة عن التواصل الأسري وأثره على التنمية المجتمعية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تفاصيل موافقة حركة حماس على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة

عاجل.. موقف الخطيب من السفر مع الأهلي إلى قطر لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال

بعد أزمته.. محمد سعد يتصدر التريند

جياني إنفانتينو يعلق على الشكل الجديد لبطولة مونديال الأندية

محافظ حمص: اتخذنا كل الإجراءات لحفظ الأمن بالمحافظة

محافظة الجيزة تخصص أرقاما للشكاوى والبلاغات بكل حي ومركز.. تعرف عليها

ما إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية؟

أبرزهم نادية الجندي وأمير المصري.. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر