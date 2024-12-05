وكيل أوقاف الفيوم يطلق مبادرة "عودة الكتاتيب" في القرى والأرياف

أطلقت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الخميس مبادرة "عودة الكتاتيب من جديد"،وذلك في إطار الجهود التثقيفية التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بهدف حفظ القرآن الكريم وتعليم معانيه وأحكام تلاوته باستخدام الأساليب المعاصرة، بما يتماشى مع المنهج الأزهري الوسطي،كما تسعى المبادرة لاستقطاب النشء وتحصينهم ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

هذا وقد انطلقت المبادرة من المسجد الكبير في قرية فيديمين، بحضور عدد من القيادات الدينية، بينهم الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، والشيخ طه علي محمد، مسؤول المساجد بالمديرية، والشيخ محمد حسن محمد، مدير الإدارة، وعدد من الأئمة وجمع غفير من أهالي القرية.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمود الشيمي بالحضور مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تسعى للحفاظ على "دولة التلاوة المصرية" من خلال تخريج حفاظ مهرة باستخدام الأساليب الحديثة لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته. وأضاف فضيلته أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إعادة إحياء الكتاتيب التقليدية بصيغة عصرية، بما يحفظ النشء من التطرف ويرعى المواهب المتميزة في تلاوة القرآن.

كما توجه بالشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لرعايته الكريمة للمبادرة، معربًا عن أمله في أن تصل هذه الفكرة إلى كل بيت في القرية لتكون نواة لمبادرة تعمم في كافة أنحاء مصر.