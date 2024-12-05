محافظ حمص: اتخذنا كل الإجراءات لحفظ الأمن بالمحافظة

أكد محافظ حمص نمير مخلوف اليوم الخميس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ الأمن في المحافظة.

وقال مخلوف: "كل الإجراءات اتخذت لحفظ أمان المحافظة" داعيا أهالي حمص إلى الثقة بالمصادر الرسمية لأي خبر"، حسب التلفزيون الرسمي السوري.

وأضاف: "استقبلنا عشرات العائلات المهجرة من حلب ونقدم لهم كافة الخدمات المطلوبة".

وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء السوري أن منصات رئاسة مجلس الوزراء، ووسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما ينشر أو يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي، لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن الجيش السوري اليوم الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن.

كما أعلن مصدر عسكري سوري اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.