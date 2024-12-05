مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات جرار زراعي في الفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقى تلميذ بالصف الرابع الابتدائي مصرعه بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، أثناء عبوره الطريق دهسه جرار زراعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور قسم شرطه اول الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بإصطدام جرار زراعي بطفل أثناء عبوره الطريق أداء إلى وفاته.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع «كارولس.م » تلميذ بالصف الرابع الابتدائي الابتدائي بعدما دهسه جرار زراعي بقرية سيلا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة.

 

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات، وضبط قائد الجرار الزراعي والتحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة.

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