محافظة الجيزة تخصص أرقاما للشكاوى والبلاغات بكل حي ومركز.. تعرف عليها

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أعطت محافظة الجيزة، أهمية قصوى للتفاعل مع المواطنين، والاستماع لشكواهم والتفاعل معها وسرعة التجاوب مع البلاغات في كافة القطاعات التنفيذية، وسرعة إيجاد حلول وبدائل ممكنة.

وخصصت محافظة الجيزة، أرقام لغرف العمليات بكل حي ومركز بالجيزة، بالإضافة لتخصيص يوم بالأسبوع للقاء المواطنين داخل كل حي ومركز، وذلك للتعرف على شكاوى وطلبات المواطنين بشكل مباشر والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين للاستجابة إلي مطالبهم وحل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.
حيث شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية تحقيق أعلى درجات التفاعل الإيجابى مع كافة الموضوعات التى ترصدها غرف العمليات فى مختلف القطاعات، وسرعة إيجاد الحلول والبدائل الممكنة فى إطار القانون  للتسهيل على المواطنين فى مختلف نواحى معيشتهم، وبما يضمن أفضل أداء تنفيذى فى مجال الخدمات والمرافق.

كما أكد محافظ الجيزة على أهمية ضمان الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية  لسرعة التجاوب مع أية بلاغات أو شكاوي عاجلة فى كافة القطاعات.

وفي ذلك الاطار وانطلاقا من  حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك لتلقى الشكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة.

على أن تستمر غرفة العمليات المركزية بإستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام  الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453  بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقًا لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق إختصاصهم ولضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى إستجابة من الغرف الفرعية.

وإذ تؤكد محافظة الجيزة للمواطنين على أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة.
وفيما يلى بيان بأرقام غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة.

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محافظة الجيزة

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