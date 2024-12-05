إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 14شخصا بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور، وذلك بسبب انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.