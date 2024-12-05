إنفانتينو يكشف عن مجانية مباريات كأس العالم للأندية أمريكا 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


كشف رئيس الفيفا عن مجانية بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 لجميع المشاهدين حول العالم.


واعلن جياني إنفانتينو خلال حفل القرعة قائلا: “سيلتقي أفضل الأندية وأفضل اللاعبين في صيف 2025، في شهر المنافسة الذي هو حقا الافضل في العالم”.


وأشار: “اعتقد إنه ا بروفة لكأس العالم 2026، سيتمكن أي مشجع من أي مكان في العالم من مشاهدة مباريات هذه البطولة مجانا”.

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جياني إنفانتينو يعلق على الشكل الجديد لبطولة مونديال الأندية

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والجدير بالذكر أن مونديال أمريكا سيكون بنظامه الجديد بعد استحداث البطولة بقرار من  الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكانت البطولة في السابق تضم 7 أندية فقط، وهم أبطال الست قارات، بالإضافة إلى ممثل البلد المُستضيف.

وعدل الفيفا هذه البطولة لتُقام بمشاركة أندية أكثر في البطولة،وتم زيادة أندية من البطولة إلى 32 فريقًا يتم تقسيمهم على ثماني مجموعات.

و تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد لأول مرة في يوم 15 يونيو 2025 وتنتهي البطولة في 13 يوليو.

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