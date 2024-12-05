لاعبو الأهلي يتابعون قرعة كأس العالم للأندية من فندق الإقامة قبل مباراة أورلاندو بيراتسي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بمدينة ميامي الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة بها لاعبي الأهلي المتواجدين حاليًا في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيراتسي بدوري الأبطال متجمعين لمشاهدة قرعة كأس العالم، بفندق الإقامة.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة قرعة كأس العالم للأندية، علاوة على ذلك ستقوم قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، بنقل المباراة عبر شاشتها.

يشارك الأهلى في البطولة باعتباره ممثلًا عن قارة إفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025، بجانب صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة الهلال السعودى والعين الإماراتى.