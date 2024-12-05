استقالة المدير الفني لنادي أسوان وهيثم الفيل مديرا فنيا مؤقتا

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتورالشافعى صالح قبول الاعتذار المفاجئ الذى تقدم به الكابتن حسام عبد العال المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى أسوان والذى طلب إعفاءه من استكمال مهمته بالرغم من كل الاتصالات والاجتماعات التى جمعته مع رئيس النادى وأعضاء لجنة الكرة وتم خلالها تلبيه احتياجات الفريق الأول إداريا وماليا



وقرر مجلس الإدارة تكليف أبناء النادى أعضاء الجهاز الفنى الحالى كل من

- الكابتن/ هيثم الفيل

- الكابتن / هيثم عبد الكريم

- الكابتن/ خالد سعد

- الكابتن/ طلعت الجبلاوى

- وباقى أعضاء الجهاز الطبى والإدارى الحالى بإدارة شئون الفريق فنيا استعدادا لإدارة مباراة منتخب السويس خارج الأرض بالجولة الحادية عشر يوم الأحد 8/12/2024



ويواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة مشاوراتهما لاختيار المدير الفنى الجديد لتولى المسئولية فور الاستقرار عليه والإعلان عنه رسميا