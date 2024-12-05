على طريقة أنور السادات .. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "برج الثور"

على طريقة أنور السادات.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "برج الثور"

الفجر الفني
محمد رمضان
محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة برج الثور، التي ستصدر غدًا الجمعة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية، في الأغنية، ويظهر رمضان بأسلوب مميز، متقمصًا شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مما أثار جدلًا واسعًا وتوقعات بعمل مختلف يعكس طبيعة رمضان الجريئة والإبداعية.


منشور الفنان محمد رمضان عبر حساب الرسمي على موقع إنستجرام

 

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام للترويج لأغنيته الجديدة برج الثور، المقرر طرحها غدًا، 6 ديسمبر، وظهر  رمضان في الفيديو وهو يصف برج الثور بـ "الثبات والصبر الكبيرين"، وأرفق الفيديو بموعد طرح الأغنية، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.


أحدث أعمال الفنان محمد رمضان


على صعيد آخر، يستمر الفنان محمد رمضان في تحضيراته لفيلمه الجديد "أسد"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية عام 2025، حيث يأتي الفيلم ضمن سلسلة أعماله السينمائية المرتقبة، حيث يسعى رمضان لتقديم تجربة مختلفة ومميزة تضاف إلى مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل إضافية تتعلق بقصة الفيلم وأبطاله وفريق العمل.

 

أبطال وصناع فيلم أسد


يذكر أن فيلم "أسد" يشارك به بجانب النجم محمد رمضان كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم ماجد الكدواني، أحمد مالك، وعلي قاسم، بالإضافة إلى الفنانة رزان جمال، كما يتضمن الفيلم تعاونًا جديدًا مع عدد من الفنانين السودانيين، في تجربة تعد الأولى من نوعها لرمضان، مما يضفي طابعًا خاصًا ومتنوعًا على العمل. الفيلم يتوقع أن يكون واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية المرتقبة لعام 2025.

أحدث أعمال الفنان محمد رمضان آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم أسد

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