تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة لاتسيو في كأس إيطاليا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره لاتسيو، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نابولي ضد لاتسيو، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأوليمبيكو.

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تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة لاتسيو في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: إيليا كابريلي.
خط الدفاع: جيسوس، رافا مارين راسبادوري، ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: كونتي، بيلي جيلمور، فلورنينشو، نيريس، سيريل نجونجي.

خط الهجوم: جيوفاني سيميوني.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نابولي ضد لاتسيو، مساء اليوم الخميس عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدًا قناة Ad sports premium 1HD.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد لاتسيو بطولة كاس ايطاليا أورلاندو بيراتس
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