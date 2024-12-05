الشباب يتعادل إيجابيا مع الفتح في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الفتح إيجابيا بنتيجة 2/2 في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الشباب والفتح

وبدأت أحداث مباراة الشباب والفتح برتم هادئ نسبيا وانتهى الشوط الأول 0/0 وسجل كمارا الهدف الأول للشباب في الدقيقة 48 وتم الغاؤه بسبب العرقلة وسجل باتنا الهدف الأول للفتح في الدقيقة 51 من ضربة جزاء وعاد كمارا بالتعادل في الدقيقة 54 صنع بوديسي وسجل محمد فؤاد الثاني الهدف الثاني في الدقيقة 57 صنعه له رينان وعاد المسعود بالتعادل في الدقيقة 80 صنع الزيد وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم.

txt

عاجل..كأس العالم للأندية 2025 الأهلي بالمجموعة الأولى ويواجه ميسي في الافتتاح

txt

الأهلي يواجه انتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية

وبهذه النتيجة احتل الشباب المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما ظل الفتح في المركز 18 برصيد ست نقاط حيث انتصر خلال مباراة وتعادل بثلاثة وهزم بتسعة.
 

الشباب والفتح الشباب الشوط الأول دوري روشن السعودي دوري روشن

مواد متعلقة

عاجل.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 ومجموعة قوية تنتظر الأهلي

مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية الإفريقية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل..كأس العالم للأندية 2025 الأهلي بالمجموعة الأولى ويواجه ميسي في الافتتاح

عاجل.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 ومجموعة قوية تنتظر الأهلي

الهلال السعودي يصطدم بمواجهة نارية في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية

إنفانتينو: 5 مليارات مشجع سيتابع كأس العالم للأندية 2025

مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.. ظهور ثنائي عربي

عاجل - تفاصيل موافقة حركة حماس على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة

"المصل واللقاح" تحذر: ابتعدوا عن التجمعات وارتدوا الكمامات

نادي القضاة: لا صحة للشائعات المغرضة حول التهديد بالإضراب وتعليق العمل في المحاكم