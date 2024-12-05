مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.. ظهور ثنائي عربي

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مجموعة من العيار الثقيل.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، حتى 13 يوليو.

مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

ويقع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية مع كلا من يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

مستويات الأندية في كأس العالم للأندية

المستوى الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامنغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومينينسي (البرازيل).

المستوى الثاني: تشلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا).

المستوى الثالث: الهلال (السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل).

المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة).