الفنانة يسرا اللوزي من السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا اللوزي من السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الفجر الفني
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تألقت النجمة يسرا اللوزي بإطلالة مميزة خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انطلق مساء اليوم الخميس، حيث اختارت فستانًا أصفر أنيقًا أضاف لمسة مشرقة لإطلالتها، كما حرصت يسرا على شعرها منسدلًا بشكل طبيعي على كتفيها، ما أضفى جمالًا بسيطًا ورقيقًا على مظهرها.

الفنانة يسرا اللوزي 

واكتملت الإطلالة بميكاج ناعم أبرز ملامحها الهادئة، مما جذب الأنظار إليها أثناء مرورها على السجادة الحمراء، حضورها عكس بساطتها وأناقتها المعتادة، ليضيف إشراقة خاصة لأجواء المهرجان الذي يحتفي بالسينما والنجوم من مختلف أنحاء العالم. 

 

 

آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي 

 

كانت آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي هو مسلسل "صلة رحم"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2024، والذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم.

 

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر 

 

من ناحية أخرى يمثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذراع الأساسي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي تأسست عام 2019، لتعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على التميز السينمائي.

 

كما يحتفي المهرجان بعشاق الأفلام وصناعها من جميع أنحاء العالم، ويجمعهم على مدار عشرة أيام في جدة، المدينة النابضة بالحياة. يهدف المهرجان إلى دعم الإبداع، وتمكين رواة القصص، وخلق منصة سعودية دولية تجمع بين الفنانين والجمهور، مما يجعله حدثًا رائدًا يحتفي بالسينما العالمية والمحلية على حد سواء.

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