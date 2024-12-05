مقتل عامل وإصابة أخر طعنًا على يد صديقهم بشبرا الخيمة

لقي عامل مصرعه وأصيب صديقه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" على يد صديقهم، بمنطقة القطاوي، ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول كلا من "محمد ر م" 24 سنة، عامل بورشة، ومقيم بمنطقة القطاوي دائرة القسم، به جرح نافذ بالصدر وجثة هامدة، والمدعو "محمد م ع" مصاب بطعنة بالكتف الأيمن.

كشفت التحريات إصابة كلا من "محمد ر م" 24 سنة عامل بورشة ومقيم بمنطقة القطاوي دائرة القسم، به جرح نافذ بالصدر وجثة هامدة، والمدعو "محمد م ع" مصاب بطعنة بالكتف الأيمن، على يد صديقهم وهو "محمود أ ع" 25 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة القطاوي دائرة القسم بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

كما دلت التحريات أن يوم الواقعة قاموا بإصطحاب كلبهم الخاص، وذهبوا للمتهم وعقب وصولهم له نشب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الكلب بالتعدي علي المتهم، وعلى الفور قام المتهم بطعن المجني عليه الأول بطعنه بالصدر أودت بحياته، وأصاب الثاني بطعنة بالكتف الأيمن بسلاح أبيض "مطواة"، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في إرتكاب الجريمة، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة مصرحا أنه كان يدافع عن نفسه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.