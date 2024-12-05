بيلاروس تدعو مواطنيها إلى مغادرة سوريا بشكل فوري

دعت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم الخميس المواطنين البيلاروسيين المتواجدين في سوريا إلى المغادرة فورا، بسبب التدهور الحاد في الوضع العسكري السياسي في الجمهورية العربية السورية.

وقالت الوزارة في بيان: "نظرا للتفاقم الحاد للوضع العسكري والسياسي في الجمهورية العربية السورية، نلفت انتباه مواطني جمهورية بيلاروس إلى الامتناع عن السفر إلى سوريا، ونوصي البيلاروسيين الذين يعيشون أو يتواجدون حاليا في سوريا إلى مغادرة البلاد على الفور".

وشددت الوزارة على أن من الضروري مراعاة قواعد السلامة الشخصية، واتباع توصيات السلطات المحلية بدقة، وكذلك البقاء على اتصال مع الدبلوماسيين البيلاروسيين في سوريا.

وتتعرض سوريا منذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر إلى هجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية ومدربة وتستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

هذا وأعلن الجيش السوري اليوم الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في معارك داخل المدن.

وأفاد مصدر عسكري سوري بتصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.

ومساء أمس، لفت مصدر عسكري سوري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم أجانب، فيما يواصل الطيران الروسي والسوري تدمير مواقع المسلحين وتجمعاتهم.