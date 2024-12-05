شروط وموعد التقديم في مسابقة وظائف التنمية المحلية

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في تلقي طلبات التقدم على شغل عدد من الوظائف المعلن عنها، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية على الإنترنت.

مسابقة وظائف التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن مسابقة جديدة لشغل 136 وظيفة قيادية في مجموعة وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات.

موعد التقديم في مسابقة وظائف التنمية المحلية

سيتم فتح باب التقديم الإلكتروني الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم على موقع وزارة التنمية المحلية، من هنا، www.mld.gov.eg اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر 2024.

كما يمكن التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا، ejobs.gov.eg اعتبارًا من يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

شروط التقديم في وظائف التنمية المحلية

يحق التقديم للمسابقة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وفقًا للشروط المتبعة، وكذلك من خارج الجهاز الإداري بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا.

ويُفضل المتقدمين الذين لديهم خبرة في إدارة المدن والأحياء أو الوظائف ذات الصلة، مع ضرورة امتلاك المهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

كما يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي ستجريها الوزارة، وتقديم السيرة الذاتية، الإنجازات، ومقترح التطوير كما هو موضح في البيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

التخصصات المطلوبة في مسابقة وظائف التنمية المحلية

الوظائف المتاحة تشمل المستويات الوظيفية المختلفة، حيث يتضمن المستوى الوظيفي الممتاز 14 وظيفة، منها 10 وظائف سكرتير عام، 3 وظائف رئيس مدينة، ووظيفة واحدة لرئيس مركز ومدينة.

أما في المستوى الوظيفي العالي، فيشمل 45 وظيفة، منها 4 وظائف سكرتير عام، 13 سكرتير عام مساعد، 13 رئيس مركز ومدينة، و15 رئيس حي.

أما في المستوى الوظيفي لمدير عام، فيشمل 77 وظيفة، منها سكرتير عام مساعد، 49 رئيس مركز ومدينة، 12 رئيس مدينة، و15 رئيس حي.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتجديد دماء العمل في المحليات من خلال تعيين كوادر قيادية جديدة قادرة على العطاء والتفاني في العمل، ما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتم في الوقت ذاته، الانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية في الإدارة المحلية على مستوى المحافظات.