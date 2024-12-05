يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بسعر 184 ألف جنيه.

يأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الخامسة من مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين 5" والتي يتاح التقديم عليها الآن وحتى نهاية الشهر الجاري.

وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بـ 184 ألف جنيه

الوحدات ضمن محور منخفضي الدخل في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، وتصل مساحتها إلى 75 مترًا مربعًا.

ولا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم للحجز عن 3500 جنيه شهريًّا، ويتم سداد 20 ألف جنيه جدية حجز واستكمال المقدم بحد أدنى 20% عند التعاقد.

ويبدأ القسط الشهري للوحدة السكنية من 897 جنيهًا شهريًّا، ويتراوح الدعم النقدي المباشر بين 5 و40 ألف جنيه ويخصم من ثمن الوحدة.

وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر للوحدة في حدود 395 ألف جنيه، ويستمر شراء كراسات الشروط والتقديم حتى 31 ديسمبر 2024.

كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استئناف شراء كراسات الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ابتداءً من أمس 4 ديسمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بدلًا من الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث مد الصندوق فترة شراء كراسات الشروط لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه تم عقد اجتماع مع داليا الباز، رئيس مجلس ادارة البريد المصري، مساء الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث تم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد المميكن لـ 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا للتزاحم أمام مكاتب البريد.

ويمكن الإطلاع على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الرابط التالي، من هنا.

وشددت على أن العبرة ليست بشراء كراسة الشروط مسبقًا ولكن بنظام الأولويات الذي يطبقه الصندوق والمحدد مسبقًا، مشددة على ضرورة قيام المواطنين برفع المستندات مكتملة على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنـــــــــــــــــــــا.

وأضافت مي عبد الحميد، أنه عقب إغلاق الإعلان، ووفقًا لما ورد في كراسة الشروط في صفحة 43، سوف يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها.

وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.