كزبرة لـ الفجر الفني:" صعوبة الحريفة 2 في توقعات الناس..وبشجع النادي الأهلي" (حوار)

أصعب ما في الجزء الثاني من الحريفة توقعات الناس

بشجع نادي ريفلبول عشان صلاح وطبعًا الأهلي.

كزبرة شخصية للغناء مثل شخصية حته في الحريفة

أنا أهلاوي ولكن شرف لأي حد أن نادي الزمالك يغني أغنيته.



أقيم منذ عدة أيام العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي بإحدى سينمات 6 أكتوبر.



والتقت عدسة الفجر الفني بـ كزبرة من العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 ليكشف عن صعوبات الجزء الثاني من الحريفة وخطته في مجال الغناء.



وتحدث كزبرة لـ الفجر الفني ليكشف عن كواليس العمل مع نور النبوي وأحمد فهمي بالإضافة لموقف خلافة مع محمد رمضان.



صعوبات الجزء الثاني من الحريفة

وقال كزبرة عن صعوبات الجزء الثاني:" هذه المرة التوقعات زادت والناس داخلة تشوف الجزء الثاني من الحريفة علشان يعلي على الجزء الأول وإن شاء الله هذا يحدث ".



كواليس إصابات الجزء الثاني من الحريفة



وعن فكرة تعرضه لإصابات في الحريفة 2 أضاف ممازحًا: "والله العين عليا بس مش العين هو انا الفترة دي ناقص بروتين فهروح الجيم واجتهد".



انتماء كزبرة الرياضي



أما عن انتماءه الرياضي وتشجيعه أشار:" بشجع ريفيل بول علشان بحب صلاح جدًا، وطبعًا النادي الأهلى ".



موقف كزبرة من غناء الزمالك لأغنيته

وعن موقفه من غناء نادي الزمالك لأغنيته بالرغم من انتماءه الأهلاوي قال:"دي حقيقة أنا أهلاوي بس شرف لأي حد أن نادي الزمالك يغني أغنيته ".

سر لقب كزبرة



أما عن فكرة شهرته بلقب كزبرة قال ممازحًا:" مقررتش هو اسمي الحقيقي أحمد بحر، ولكن كزبرة شخصية بغني بيه مثل شخصية حته في الحريفة ".



خلاف محمد رمضان وكزبرة



وبسؤاله عن خلافاته مع محمد رمضان اختتم: "محمد رمضان أخويا" كما قام بغناء كوبليه 'حبييي لو زعلان البحر هناك مليان '.