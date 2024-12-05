على هامش مهرجان البحر الأحمر.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته بزوجته مني زكي

تحدث الفنان أحمد حلمي عن علاقته بزوجته مني زكي خلال لقائه مع قناة mbc1، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، موضحا انهم يقدروا ظروف عملهم.

أحمد حلمي يتحدث عن منى زكي

وقال احمد حلمي: منى زكي توفر لي الجو المناسب من أجل الإبداع، ومفيش مشاكل بينا لأننا إحنا الاتنين فنانين وعارفين ظروف بعض بسبب عملنا في مهنة واحدة، حيث نقدر كل التوتر الذي نمر به بسبب التمثيل.

بينما قالت مني زكي: سعيدة بالتواجد حاليًا في جدة لأنها مدينة تاريخية، ونحن مصريين ونقدر التاريخ والتراث بشكل كبير، حلمي شخص متعدد المواهب وملهم بالنسبة لي، وموهبته لا تقتصر على التمثيل فقط، بل هو يجيد الكتابة والرسم وغيرها من الفنون.

تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر

ومن المقرر ان تكرم منى زكي خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، باعتبارها رمزًا للسينما المصرية، ومن المقرر أن تتحدث منى عن مسيرتها وسر نجاحها على مدار سنوات طويلة.

أحدث أعمال منى زكي

ومن ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلمها الجديد الست خلال الفترة المقبلة، والعمل يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويأتي المشروع بتكلفة إنتاجية ضخمة، ويشارك بجانب منى في بطولته، محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أفلام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تُقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت شعار للسينما بيت جديد، كما تشهد هذه الدورة مشاركة 120 فيلمًا متنوعًا من 81 دولة، منها 63 فيلمًا طويلًا، 54 فيلمًا قصيرًا، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلمًا عربيًا و34 فيلمًا سعوديًا، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.