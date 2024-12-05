عاجل ـ تعرف على مجموعات كأس العالم للأندية وموعد مواجهة الأهلي الأولي

عرضت منذ قليل فعاليات قرعة كأس العالم للأندية 2025 في شكلها الجديد بمشاركة نادي القرن النادي الأهلي الذي يمثل مصر في أكبر محفل عالمي رياضي على مستوي أندية العالم وتكون ضربة البداية للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية امام ليونيل ميسي تعرف على مجموعات كأس العالم للأندية وموعد مواجهة الأهلي الأولي.

تعرف على موعد بداية مواجهات كأس العالم للأندية 2025

و تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شكلها الجديد بمشاركة 32 فريق في أمريكا ويمثل النادي الأهلي مصر في المحفل العالمي ببطولة كأس العالم للأندية بعد تربعه على عرش بطولة دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات متتالية وتنطلق بداية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في دولة أمريكا يوم 15 يونيو حتى 13 يوليو القادم كما تضم كل مجموعة أربع أندية على 8 مجموعات ويتأهل أول المجموعة والوصيف في كل مجموعة إلى الأدوار التالية.

أندية كأس العالم للأندية

تعرف على مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

كما وقع النادي الأهلي في المجموعة الأولي التي تضم رفاق ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي الأمريكي وفريق بالميراس البرازيلي وأخيرا فريق بورتو البرتغالي وتكون أول مواجهات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد أمام انتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي يوم 15 يونيو على استاد هارد روك 2025.

تعرف على مجموعات كأس العالم للأندية 2025

وجاءت قرعة كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

المجموعة الأولى تضم: بالميراس البرازيلي والأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي.

المجموعة الثانية تضم: اتلتيكو مدريد الإسباني، سياتل ساوندرز الأمريكي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي.

و تتكون المجموعة الثالثة من: بوكا جونيور الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة تتضمن: فلاميجنو البرازيلي، تشيلسي الانجليزي، الترجي التونسي، كلوب ليون المكسيكي.

و تتكون المجموعة الخامسة من: مونتيري المكسيكي، ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، اوراوا ريدز الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، اولسان هيونداي الكوري، ماميلودي صن داونز، بوروسيا دورتموند الالماني.

المجموعة السابعة: العين الاماراتي، يوفنتوس الايطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، الهلال السعودي، سالزبورج النمساوي.