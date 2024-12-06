بالصور.. وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والذي يُقام بساحة أبو الحجاج الأقصري، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى الإثنين 9 ديسمبر، بحضور بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من ضيوف وأهالي الأقصر.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "اليوم نحتفل بفن هو جزء من تاريخنا وهويتنا المصرية الأصيلة، فن نقشه أجدادنا من آلاف السنين على جدران معابدهم، والتي نقف اليوم على بُعد خطوات أمام أحد أعظمها وأعرقها، والذي يُمثل دليلًا وشاهدًا على روعة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر العصور، فإن التحطيب فن يُعبر عن الأصالة، وهو تراث يمثل جزءًا من حضارتنا التي نفخر بها أمام العالم، ومهرجان التحطيب هو خير دليل على تفرد هذا التراث الغني والمتنوع، والذي نفخر به كذلك كونه تراثًا عالميًا مسجلًا على قوائم اليونسكو لصون التراث".

وأشاد وزير الثقافة بعرض التحطيب ومهارة لاعبيه، الذين استطاعوا تجسيد هذا الفن في لوحة جمالية عصرية تمزج بين الماضي والحاضر، بما يرسخ قيمة وأهمية صون هذا الموروث الثقافي المتفرد.

ووجه الوزير الشكر، للقائمين على تنظيم تنظيم المهرجان من فنانين، وشباب، وأهل الأقصر جميعًا، الذين دائمًا ما يؤكدون أنهم أصحاب حضارة وكرم، كما وجه الشكر إلى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه لجميع أنشطة وزارة الثقافة بالأقصر.

كما دعا الجميع للمشاركة الجادة في الحفاظ على قيمنا التراثية، ليكونوا جزءًا من رحلة استدامة هذا التراث لجيل جديد يحمل رايات الإبداع.

من جهته نقل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر للحضور، وأعرب عن سعادته بانطلاق فعاليات المهرجان بساحة أبو الحجاج.

وقدم التحية إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على دعمه الكبير لإقامة المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر، وأثنى "أبوزيد" على دور الثقافة القوى والفعال في محافظة الأقصر وجميع محافظات مصر.

وفي كلمته أوضح الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن مهرجان التحطيب يمثل أحد الاهتمامات الكبرى للهيئة العامة لقصور الثقافة في ضوء الاهتمام بالتراث المصري في كل أنحاء الوطن وخاصة في صعيد مصر، مضيفا أن لعبة التحطيب تعد جزءا من التراث الشعبي العريق والمعبر عن الهوية المصرية والتي تحث على الشجاعة والإقدام والدفاع عن النفس.

وأشار أن الدورة 14 تأتي تحت رعاية واهتمام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بكل ما تحمله من مفردات من أجل حفظ وصون التراث المصري.وفي ختام حديثه طلب من الحضور الترحم على الراحل الفنان عبد الرحمن الشافعي مؤسس هذا المهرجان.

وأوضح الفنان أحمد الشافعي أن لعبة التحطيب هى لعبة فرعونية قديمة تم اكتشافها من خلال النقوش على المعابد وبمقابر بني حسن، موضحا أن لعبة التحطيب هى لعبة الرجال يتميز لعبيها بالثقة بالنفس والقوة والشهامة والرجولة، والعصا فيها جزء أساسي.

وأشار "الشافعي" أن لعبة التحطيب تعد فنا شعبيا تراثيا يعبر عن البيئة المصرية، مشيرا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة حرصت على تأسيس المهرجان القومي للتحطيب بمحافظة الأقصر، حفاظا على مكتسبات فنونا الشعبية وتأكيدا على دورها الثقافي والجماهيري.

وأكد أن اليوم يتم نقل لعبة التحطيب من الساحات الشعبية إلى ساحة أبو حجاج على أنغام المزمار

هذا وحرص وزير الثقافة، على تكريم عدد من الشخصيات المهتمة بلعبة التحطيب، من الذين شاركوا بالمهرجان على مدى السنوات السابقة، حيث تضمنت قائمة المكرمين كلًا من: "الدكتور محمد شبانة، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وعضو لجان تحكيم وتقييم فرق هيئة قصور الثقافة- الدكتور حسام محسب، الأستاذ بأكاديمية الفنون- المخرج محمد حجاج، مدير عام الفنون الشعبية السابق- أحمد عبد الرازق، أحد أبناء فرقة رضا، ومؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية، ومصمم استعراضات الفرقة- يوسف محمود، مدير العلاقات العامة بفرع ثقافة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد- اسم الراحل أبو الحجاج عبد العاطي، مدير فرع ثقافة الأقصر سابقًا- اسم الفنان الراحل ياسر فتحي، وهو فنان شعبي أقصري اشتهر بأغان الكف، وشارك في مهرجان التحطيب في دورات سابقة- اسم الفنان الراحل محمد فاروق، مدرب فرقة الأقصر السابق، وأحد أبناء فرقة رضا".

وقد بدأت الفعاليات بتفقد معرض لوحات فنية للإدارة العامة للفنون التشكيلية، نتاج ملتقى الأقصر، الذي أقيم بالأقصر على مدار ثلاث سنوات ضمن فعاليات مهرجان التحطيب، بقرية حسن فتحي، واختصت لوحاته بلعبة التحطيب، وأشهر معالم محافظة الأقصر، حيث أشاد وزير الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز لأعمال المعرض.

الحفل قدمه وأخرجه الفنان أحمد الشافعي، وشهد حضور إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، الفنانة فيفيان البتانوني مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد، حسين النوبي مدير عام ثقافة الأقصر.

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويُنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر.

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