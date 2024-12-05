وزير البترول يبحث مع "شل" العالمية الخطط الاستكشافية في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركة “شل” الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، بما يشمل مناطق البحر المتوسط، البحر الأحمر، وغرب الدلتا. وتناول الاجتماع خطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، إلى جانب مستجدات التفاوض مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بشأن الحصول على منطقة استكشافية جديدة في البحر المتوسط.


 

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، وزيادة معدلات الإنتاج.


 

زيارة مقر “شل” العالمية

كان وزير البترول قد زار مقر شركة “شل” العالمية في لندن، حيث استقبله وائل صوان، الرئيس التنفيذي للشركة، وداليا الجابري، رئيس مجلس إدارة “شل مصر”.

 

وتطرق اللقاء إلى استعراض موقف الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية، مع خطة لوضع أول بئر في منطقتي شمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج خلال عامي 2024/2025. كما بحث الجانبان مستجدات تقييم مناطق البحر الأحمر وخطط الحفر بها في المستقبل القريب.

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