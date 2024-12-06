مي عمر أبرز الحضور للسجادة الحمراء فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

إنطلقت مساء اليوم الخميس الموافق يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور.

مي عمر أبرز الحضور

وكانت الفنانة مي عمر من أولى الحاضرات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

إطلالة مي عمر

حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أبيض طويل أضفى عليها لمسة من الرقي والبساطة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بأسلوب طبيعي، واعتمدت مكياجًا ناعمًا يعكس ملامحها الهادئة، ما أضاف لإطلالتها لمسة من الجاذبية الكلاسيكية.

أحدث أعمال مي عمر

يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تحضيراتها لمسلسلسها الجديد الذي يحمل إسم "إش إش"، والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.

حيث يشارك في بطولة مسلسل إش إش نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، عصام السقا، شيماء سيف، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج محمد سامي.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

من ناحية أخرى يمثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذراع الأساسي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي تأسست عام 2019، لتعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على التميز السينمائي.

كما يحتفي المهرجان بعشاق الأفلام وصناعها من جميع أنحاء العالم، ويجمعهم على مدار عشرة أيام في جدة، المدينة النابضة بالحياة.