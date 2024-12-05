تعليق جديد من بايرن ميونخ حول مستقبل جمال موسيالا

الفجر الرياضي
موسيالا
موسيالا

علق هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، على مستقبل جمال موسيالا وموقفه من تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة.

رئيس بايرن ميونخ يتحدث عن موسيالا

قال هاينر في تصريح إعلامي حول تجديد عقد جمال موسيالا: "رحلته في بايرن ميونيخ لم تنته بعد".

وأضاف رئيس بايرن ميونخ: "حزمة مالية ضخمة؟ حسنًا، نحن نريد حقًا الاحتفاظ به".

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وأكمل: “جمال لاعب متعدد المهارات، لقد تطور ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم”.

ويتطلع نادي بايرن ميونخ، لتحصين موسيالا بعقدٍ جديد في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه وعلى رأسها ريال مدريد.

بايرن ميونخ تجديد عقد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ جمال موسيالا

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