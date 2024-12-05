أتلتيكو مدريد وأوساسونا يتأهلان لدور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

 تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه في الدقائق الأخيرة على مضيفه كاسيرينو (درجة رابعة) 3/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني.

أتلتيكو مدريد وأوساسونا يتأهلان لدور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

وتقدم كاسيرينو في الدقيقة 30 عن طريق ألفارو جارسيا، وتأخر رد أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 83 حينما سجل له مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليه هدف التعادل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أدريان بيريز لاعب كاسيرينو هدف أتلتيكو مدريد الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق.

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وبنفس السيناريو، نجح أوساسونا في الوصول إلى دور الـ32، عقب فوزه المثير على مضيفه سويتا (درجة ثالثة) 3/2.

وتقدم سويتا بهدفين عن طريق ريدرو وروبن ديبيز في الدقيقتين 41 و69، قبل أن يسجل أنتي بوديمير الهدف الأول لأوساسونا في الدقيقة 84، وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل راؤول جارسيا هدف التعادل لأوساسونا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ريدرو، لاعب سويتا، هدف أوساسونا الثالث بالخطأ في مرمى فريقه.

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