غرفة الصناعات الهندسية تبحث ترتيبات استقبال وفد ياباني لتطوير قطاع الإسطمبات في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا برئاسة ناجي يوسف، رئيس قطاع القوالب والإسطمبات ورئيس شعبة الآلات والمعدات، لمناقشة الترتيبات اللازمة لاستقبال وفد ياباني في يناير المقبل. يهدف الوفد إلى تقديم التدريب ونقل الخبرات اليابانية لتطوير قطاع الإسطمبات والقوالب في مصر.


 

حضر الاجتماع محمد المهندس، رئيس الغرفة، وخالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب بهاء زغلول، ممثل جمعية خريجي هيئة المنح الفنية اليابانية، والمهندس عبد الصادق عبد الرحيم، المستشار الفني للغرفة الهندسية، وحسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة القطاع.


 

أهمية قطاع الإسطمبات

أكد محمد المهندس أن قطاع الإسطمبات يمثل ركيزة أساسية للصناعات الهندسية، مشيرًا إلى حرص الغرفة على تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال لتلبية احتياجات القطاع الصناعي. وأضاف أن الغرفة تعمل على توفير كافة وسائل الدعم والاستفادة من الخبرات العالمية، وخاصة اليابانية، لتعزيز نمو القطاع.


 

من جانبه، أشار خالد عبد العظيم إلى أن قطاع الإسطمبات والقوالب يحتل مكانة استراتيجية في الصناعة المصرية، موضحًا أن اتحاد الصناعات يوليه اهتمامًا خاصًا، حيث تم توجيه الدعوة للمعنيين بهذا المجال من الغرف الصناعية الأخرى للمشاركة في لقاءات الوفد الياباني، بهدف تبادل الخبرات وتعميق الصناعة المحلية.


 

ترتيبات زيارة الوفد الياباني

أوضح ناجي يوسف أن الاجتماع تناول الترتيبات الخاصة بزيارة الوفد الياباني، المقررة خلال الفترة من 12 إلى 20 يناير. ويهدف الوفد إلى استكشاف فرص التعاون مع قطاع الإسطمبات والقوالب في مصر، والعمل على تطويره من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يساهم في تعزيز التصنيع المحلي في هذا المجال الحيوي.

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