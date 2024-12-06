مدين لـ "الفجر الفني": "كل لحن عندي له رحلته وتعبه" (خاص)

مدين لـ 'الفجر الفني': كل لحن عندي له رحلته وتعبه

تحدث الملحن مدين في تصريحات خاصة للفجر الفني عن أقرب الالحان لقلبه، حيث أشار أنه لا يوجد لحن بعينه هو الأقرب له، إنما كل الألحان التي قام بصناعتها مقربة له.

وأضاف "مدين":

"كل الألحان اللي عملتها أنا بحبها جدا لدرجة أنا فاكر لحنتها فين وإزاي وامتى وكنت حاسس بـ ايه وأنا بلحنها، يعني فاكر تفاصيل التفاصيل، وكمان فاكر سمعتها لمين الأول، الحاجات دي بالنسبالي بتبقى رحلة مش مجرد أغنية لحنتها وخلاص".



وعن تحضيراته للألحان، تابع مدين:

"كل لحن بتعب فيه جدا عشان يوصل بالشكل اللي بيوصل بيه للناس ومن أول مرحلة الصناعة، سواء بدأ كـ لحن أو كلام أو توزيع بقعد أشتغل عليه لحد ما يوصل للناس فـ كل لحن ليه رحلته اللي بدأتها من أول بداية الصناعة".



تصريحات سابقة لمدين



وفي تصريحات سابقة للفجر الفني كشف الملحن مدين عن تأثير الذكاء الإصطناعي في حياتنا وفي الغناء بشكل خاص، حيث قال أن أي شئ جديد في التكنولوجيا يكون له إيجابيبات وسلبيات، وأضاف:

"أحيانا الإيجابيات مبتبقاش باينة في البداية لكن بعدين بتبقى حاجة من ضمن الإستخدامات الأساسية".

أحدث أعمال مدين

من ناحية أخرى طرح الملحن مدين مؤخرًا دعاءً دينيًا بعنوان "يا رب أنا ضيف" وذلك في شهر مايو الماضي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو من ألحانه وكلمات محمد عاطف، وتوزيع أحمد عادل، الدعاء تم بثه عبر عدد من الإذاعات والمحطات الفضائية، ويتميز بروحانيته وجماله الموسيقي، ما يعكس أجواء الشهر الكريم ويضيف إلى سجل مدين الفني الحافل.