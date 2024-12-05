"كتائب القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية راجلة جنوب غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس استهداف قوة إسرائيلية راجلة مؤلفة من 50 جنديا بعبوة ناسفة جنوب غزة.

وجاء في بيان الكتائب في قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد (تلفزيونية) بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وفي وقت سابق من اليوم نشر الإعلام العسكري في "القسام" مشاهد من " تنفيذ الكمين الثالث ضمن الكمين المركب" الذي نفذته ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأشارت "القسام" إلى أنه "رغم شدة القصف الجوي والمدفعي على حي الجنينة بعد تنفيذ الكمين الأول والثاني، إلا أن المجاهدين ظلوا ينتظرون تقدم العدو باتجاه مقتلة الكمين الثالث".

إلى ذلك استهدف الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء أعضاء كبارًا في حركة حماس بغارة نفذها في "المنطقة الإنسانية الآمنة" بخان يونس.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بمقتل 20 نازحا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة التي تعتبر "منطقة إنسانية آمنة".

بالإضافة إلى ذلك، طال القصف مخازن مواد غذائية، في منطقة المواصي غربي خان يونس، والتي خصصها الجيش الإسرائيلي "المنطقة الإنسانية".

وأكدت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خامس مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 قتيلا و201 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات وعدم تمكن طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44،580 قتيلًا، و105و105،739 مصابًا.