بحضور وزير الثقافة نائب محافظ الأقصر يفتتح مهرجان التحطيب في نسخته 14

محافظات
بوابة الفجر



انطلقت مساء اليوم الخميس بحضور الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة،  ومشاركة الدكتور  هشام أبو زيد فاعليات المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الرابعة عشر، فى ساحة ابو الحجاج بوسط مدينة الأقصر.

بدأت فاعليات المهرجان بتفقد معرض لوحات فنية للإدارة العامة للفنون التشكيلية بحضور فيفيان البتاتونى رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
وخلال كلمته نقل نائب محافظ الأقصر تحيات وتقدير المهندس  عبد المطلب عماره محافظ الأقصر الذي اضطرته الظروف للسفر الطارئ، وأكد نائب المحافظ على أهمية مثل هذه المهرجانات الفلكلورية التى يحبها ابناء الأقصر بالإضافة للأجانب من ضيوف المحافظة.

كما تم تكريم بعض الشخصيات المهتمة بلعبة التحطيب التي شاركت بالمهرجان على مدى السنوات السابقة، أعقب ذلك  تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة من محافظات  بني سويف والمنيا وملوي وأسيوط وسوهاج والأقصر وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة للاعبي التحطيب ومشايخ اللعبة من محافظات الصعيد ومحافظة الأقصر في عرض تفاعلى أبهر الضيوف الأجانب.

حضر المهرجان الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية المنفذة للمهرجان، والقيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء المجالس البرلمانية  وأساتذة الجامعة وأهالي وضيوف المدينة.
 

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