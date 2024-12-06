إصابة عروسين أثناء الزفة بمحافظة الفيوم

أصيب عروسين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أثناء ذهابهم لأخذ صور تذكارية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي وإصابة العريس والعروسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصابين عروسين وأنه أثناء ذهابهم في موكب عرس إلى السيشن وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق أدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على السيارة مسفرًا عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة العروسين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأن العروسين مقيمان بقرية الروضة مركز طامية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.