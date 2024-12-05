تجاوز الـ50.. أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

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سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي صعودًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس، متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ قرارات البنك المركزي في مارس الماضي. وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع بنحو 20 قرشًا مقارنة بالتعاملات الصباحية، ليسجل متوسط أسعار الشراء والبيع تفاوتًا بين البنوك.

ارتفاع ملحوظ في البنوك الكبرى

• سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، مرتفعًا بنحو 17 قرشًا مقارنة بالفترة الصباحية.
• أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 49.93 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي مصر قائمة البنوك الأعلى سعرًا للدولار، حيث بلغ 49.97 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع، مما يعكس تصاعد الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلي.

أسعار متقاربة في بنوك أخرى

• سجل الدولار في بنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.
• وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الصرف 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.
• بينما حقق بنك الإسكندرية سعر 49.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع.

تحليل السوق

يشير المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الدولار يأتي نتيجة ضغوط متزايدة في سوق العملات الأجنبية، بجانب تزايد التزامات الاستيراد في الفترة الأخيرة. ويرى الخبراء أن استقرار السوق يعتمد على الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بسياسات إدارة السيولة وتوفير النقد الأجنبي.

 

تعزز الأسواق الموازية نشاطها

تشير تقارير السوق إلى أن ارتفاع الأسعار في البنوك أدى إلى نشاط ملحوظ في الأسواق الموازية، حيث تجاوزت الأسعار الرسمية بفارق ملحوظ.

تؤكد الحكومة على استقرار الاقتصاد

أصدرت الجهات الحكومية تصريحات تؤكد العمل على احتواء تداعيات ارتفاع سعر الصرف، مشددة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، ودورها في استعادة التوازن على المدى الطويل.

توجه الأنظار نحو البنك المركزي

يراقب المتعاملون السوق عن كثب في انتظار قرارات جديدة من البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بمستوى الفائدة أو إجراءات إضافية لدعم العملة المحلية أمام الارتفاع المتزايد للدولار.

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