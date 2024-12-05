أجريت اليوم الخميس قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة صيف العام المقبل.

مجموعات متفاوتة القوة للأندية العربية في كأس العالم للأندية

أسفرت القرعة، التي أقيمت بمدينة ميامي الأمريكية، عن مجموعات متفاوتة القوة للأندية العربية المشاركة في المسابقة، التي تجرى في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو/تموز 2025 في 12 ملعبا بـ11 مدينة أمريكية.

يمثل الكرة العربية في البطولة العالمية كل من الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغاليْ

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، كلوب ليون المكسيكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

وسيكون الأهلي طرفا في المباراة الافتتاحية للمسابقة، حيث يواجه إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتبدو القرعة متوازنة نسبيا للأهلي والهلال والترجي، فيما وقع الوداد والعين في مجموعة حديدية.