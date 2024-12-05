إيقافات بصفوف بنى سويف وتأجيل عدة مواجهات بالجولة 7 بالقسم 3

تفتتح السبت منافسات الأسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، فيما أصدرت لجنة المسابقات عدة قرارات بتاجيل عدة مباريات لأسباب مختلفة.

حيث قررت اللجنة تأجيل مباراة نادى جولدن جيت أمام ضيفه نادى اهلى الغرق ومباراة مركز شباب ابشواى وضيفه نادى سيلا لموعد سيحدد لاحقا وذلك لمشاركة الثلاثى جولدن وأهلى الغرق وسيلا بمباريات الدور التمهيدي الثانى ببطولة كاس مصر موسم 2024/2025.

فيما تقرر إقامة مباراة نادى بني سويف وضيفه نادى مطرطارس الاثنين القادم وذلك بناء علي خطاب الشباب والرياضه لاقامة نهائي دورى المحافظات السبت القادم ذات موعد إقامة المباراة بالجولة.

كما قررت اللجنة إيقاف احمد معوض مدير فنى بنى سويف لمدة مباراة لحصوله على الكارت الاصفر الثالث وإيقاف على محمد لاعب بنى سويف 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه وذلك بطرده والسلوك الغير رياضى تجاه حكم مواجهة الفريق أمام سيلا وايقاف شعبان سيد لاعب الفريق مباراة لطرده لسابق انذاره بتلك المباراة.

مباريات السبت:

حيث يستضيف نادى عاملين غارب نظيره مركز شباب الواسطى، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للعودة لسباق المنافسة، ويحتل عاملين غارب المركز الخامس برصيد 9 نقاط فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز السابع برصيد 7 نقاط.

ويستضيف مركز شباب سمسطا نظيره مركز شباب الفيوم بمباراة قوية، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لإسعاد الجماهير والابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل سمسطا المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه نادى ابو كساة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان، ويحتل سنورس المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز السادس برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 14 نقطة .

2 - نادى بنى سويف 12 نقاط.

3 - اهلى الغرق 10 نقاط.

4- نادى جولدن جيت 9 نقاط.

5 - نادى عاملين غارب 9 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 8 نقاط .

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

8 - مركز شباب ابشواى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 5 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 5 نقاط.

11- نادى مطرطارس 4 نقاط.

12 - مركز شباب سمسطا 3 نقاط.