بعد تقديم استقالته.. من هو ميشيل بارنييه؟

ميشيل بارنييه.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تقديم ميشال بارنييه صباح اليوم 5 ديسمبر 2024 إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول من ميشيل بارنييه من خلال هذا التقرير.



ميشيل بارنييه



ميشيل بارنييه، السياسي الفرنسي البارز، رئيس الوزراء في فرنسا منذ 5 سبتمبر 2024 حتي اليوم 5 ديسمبر.

ولد بارنييه في 9 يناير 1951، حيث يمتلك تاريخًا سياسيًا غنيًا بالمناصب الوزارية والمهمات الأوروبية، بما في ذلك دوره كمفاوض رئيسي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الحياة السياسية

بدأ بارنييه حياته السياسية كعضو في الجمعية الوطنية الفرنسية في أواخر السبعينيات، وشغل عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية، منها وزير الزراعة، البيئة، والشؤون الأوروبية. على المستوى الأوروبي، تقلد مناصب مرموقة مثل المفوض الأوروبي للسياسة الإقليمية، والمفوض الأوروبي للسوق والخدمات الداخلية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إصلاح النظام المصرفي الأوروبي والاتحاد المصرفي.

أبرز محطاته

كان بارنييه الوجه الأبرز في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، حيث قاد فريق العمل المعني بالعلاقات مع المملكة المتحدة من 2016 إلى 2021.

تميزت المفاوضات بتعقيداتها القانونية والاقتصادية، واستطاع بارنييه الإشراف على صياغة اتفاقيات معقدة مثل صفقة التجارة المستقبلية بين الطرفين.

رئاسة الوزراء وتحديات المرحلة



تولى بارنييه رئاسة الحكومة في فترة مليئة بالتحديات، أبرزها الانقسام السياسي في البرلمان الفرنسي، والأزمات الاقتصادية الناتجة عن التضخم العالمي.

كما يواجه انتقادات من المعارضة بسبب سياسات التقشف ومحاولات تعديل النظام الضريبي.

في 4 ديسمبر 2024 حجب البرلمان عن أغلبية 331 صوتًا من أصل 574 نائبًا، حيث تحالفت كتل من أقصى اليمين واليسار ضد الحكومة.

وصل ميشال بارنييه صباح الخميس 5 ديسمبر 2024 إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون.

جوائز وتكريمات

حصل بارنييه على العديد من الأوسمة المحلية والدولية، منها نيشان جوقة الشرف الفرنسي ووسام الصليب الأعظم لإيزابيلا الكاثوليكية.