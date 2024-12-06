مصطفي قمر نجم حفل رأس السنة بمسرح البالون

31 ديسمبر "مصطفى قمر" يحيي حفل رأس السنة بمسرح البالون

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور احمد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية حفل راس السنة يوم ٣١ ديسمبر الجاري بمسرح البالون والذي سيحييه النجم الكبير مصطفى قمر بالفصل الثاني.

ويشارك في الفصل الأول من الحفل فرقتي رضا والقومية باستعراضات جديدة عن الكريسماس ورأس السنة كلمات والحان وتوزيع محمد مصطفي رجب وتصميم الإستعراضات لمحمد قذافي وأحمد فاروق وعبير السمري وديكور محمد جابر وأضاءة عز حلمي وسيخرج الحفل الفنان تامر عبد المنعم.

يأتي ذلك ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والتي اعتمدها المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وقد أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن فرحته بإحياء النجم المبجا ستار مصطفي قمر حفل رأس السنة.

مؤكدا أن هذا الحفل يأتي برعاية وزير الثقافة الدكتور احمد هنو الذي وضع إستراتيجية فنية ثقافية إستثمارية للوزارة منذ توليه الحقيبة في يوليو الماضي

الجدير بالذكر أن حفل الميجا ستار مصطفى قمر هو الحفل الثالث الذي يقام بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بعد حفل الفنان القدير إيهاب توفيق الذي أقيم شهر نوفمبر الماضي وحفل الفنان القدير علي الحجار الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي في ظل إحتفالات الدولة بإنتصارات أكتوبر.

أقيم الحفلين بتوجيهات من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ونجحا نجاحا جماهيريا كبيرا.

هذا وسوف يفتح شباك التذاكر اعتبارا من السبت المقبل ٧ ديسمبر بمقر مسرح البالون بالعجوزة.