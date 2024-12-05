الاستخبارات الأمريكية ترجح تدخل دول ثالثة في عملية نقل السلطة إلى ترامب

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بوابة الفجر

رجحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بأن تتدخل دول ثالثة بطريقة أو بأخرى خلال عملية نقل السلطة من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت هاينز في كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، عندما سئلت عما إذا كان يمكن لدول ثالثة أن تتدخل في هذه العملية: "إنها مشكلة كلاسيكية (معهودة)".

وبحسب هاينز، فإن الاستخبارات الأمريكية تستعد دائما لعملية نقل السلطة، مع أخذ أن "الجهات الأجنبية يمكن أن تستغل الوضع" في الاعتبار.

وأضافت: "على سبيل المثال، تشارك كوريا الشمالية في بعض الأعمال الاستفزازية في أثناء انتقال [السلطة من رئيس أمريكي إلى آخر]. وهذا نوع من التصرفات الكلاسيكية".

وقد فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره مثابة الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.

ويفترض أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلًا الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر المقبل، وفي 6 يناير 2025، سيوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس رسميا في 20 يناير.

الاستخبارات الأمريكية الرئيس المنتخب دونالد ترامب جو بايدن
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الاستخبارات الأمريكية ترجح تدخل دول ثالثة في عملية نقل السلطة إلى ترامب

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