لاعب الزمالك 2005 يكشف تفاصيل إصابته في قمة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال يوسف أحمد حسن لاعب الزمالك، أنه تعرض لإصابة قوية في مباراة قمة 2005 ضد الأهلي، رغم أنه نجح في لعب الكرة لكن تدخل لاعب الأهلي بقوة مما أدى إلى كسر في "قصبة" قدمة وحتى "الشنكار" الذي يحمي قدمه تعرض للكسر.

يوسف أحمد حسن: تعرضت لإصابة قوية أمام الأهلي

أكد يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أنه علم بعد المباراة أن الحكم احتسب الكرة خطأ ضده ومنحه إنذار وهو ما أصابه بالدهشة.

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ووجه يوسف رسالة شكر لمجلس إدارة الزمالك على دعمه ومساندته بعد إصابته، مشيرًا إلى أنه أجرى الجراحة بنجاح وينتظر برنامج التأهيل الذي يضعه الجهاز الطبي.

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