أعلن منظمو بطولة هامبورج المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، أن الروسي أندريه روبليف، المصنف الثامن عالميا، بات أول المصنفين الأوائل، الذي أكد مشاركته في المسابقة العام القادم.

روبليف يشارك في بطولة هامبورج للتنس العام المقبل

وتوج روبليف بالبطولة، التي تقام على الملاعب الرملية عام 2020، علما بأنه تأهل لنهائي النسخة السابقة للمسابقة.

وفاز روبليف بستة من ألقابه الـ16 في مسيرته مع اللعبة البيضاء على الملاعب الرملية، من بينها بطولتي الأساتذة في مونتي كارلو العام الماضي، ومدريد هذا العام.

وقال إنريك مولينا مور، مدير البطولة، إنه سيتم الإعلان عن مشاركة المزيد من اللاعبين المتميزين في المسابقة خلال الأسابيع المقبلة.

تعود بطولة هامبورج إلى موعدها الأصلي في مايو من العام المقبل بعد إقامتها لعدة سنوات في يوليو/تموز، وهذا يجعلها حدثا تمهيديا لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) مرة أخرى، كما يمهدها أيضا لتكون ذات جوائز مالية أكثر ربحا.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2025 من بطولة هامبورج في الفترة من 17 إلى 24 مايو المقبل، على أن تبدأ بعدها بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى بطولات (جراند سلام) الاربع الكبرى، في اليوم التالي.