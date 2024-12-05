مباراتين في التوقيت ذاته في محافظتين مختلفتين تفصلهما مسافة 440 كم.. شائعة تلاحق الوسط التحكيمي بالساعات الماضية بالصعيد فما القصة ؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهد الوسط التحكيمي شائعة غريبة والتي كانت من نصيب حكم منطقة أسيوط أحمد عبد السميع والتي زعمت بإسناد مبارتين في التوقيت ذاته.

المباراة كانت بين مكادي وشبان قنا في القسم الثاني ب والثانية حسبما ما أعلن في القسم الرابع، ولم يقف الأمر إلى هنا بل أكد أن حكم منطقة اسيوط تربطه علاقة وثيقة مع عضو بارز في اللجنة الرئيسية والذي أسند له المباراة مباشرة  مما دفعه للمطالبة بعدم اسناد مباراة في القسم الرابع بداعي التواجد في القسم الثاني.

لكن بعد البحث في الواقعة تبين أن حكم منطقة أسيوط لم يتم إبلاغه سوى بمباراة القسم الثاني فقط ولم يبلغ بأي مباراة في القسم الرابع وبالتالي يتواجد بشكل طبيعي عكس ما أثير الساعات الماضية.

txt

لاعب الزمالك 2005 يكشف تفاصيل إصابته في قمة الأهلي

txt

إيقافات بصفوف بنى سويف وتأجيل عدة مواجهات بالجولة 7 بالقسم 3

ولكن هل يجوز  للحكم إدارة مباراتين في اليوم ذاته  وهل يتم إبلاغ الحكم مباشرة دون العودة لمنطقته؟

تقول اللوائح  في أمر التعيينات لا بد من إبلاغ اللجنة الفرعية أولا بالتعيين حيث لا يسند لأي حكم مباراة مباشرة دون علم اللجنة الفرعية في منطقته.

كما يتم إبلاغ الحكم بالمباراة في القسم الثاني قبل 48 ساعة من موعد المباراة من أجل الاستعداد والسفر وخلافه بينما يتم الإبلاغ بتعيينات القسم الرابع  الخاصة بكل منطقة قبل موعد المباراة ب 24 ساعة فقط.

وجدير بالذكر أن أحمد عبد السميع شارك في مباريات قوية خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين أبرزها الداخلية وراية كما شارك في افتتاحية مباريات دوري المحترفين.

القسم الرابع دوري المحترفين زمالك 2005 زمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل..كأس العالم للأندية 2025 الأهلي بالمجموعة الأولى ويواجه ميسي في الافتتاح

عاجل.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 ومجموعة قوية تنتظر الأهلي

عاجل ـ تعرف على مجموعات كأس العالم للأندية وموعد مواجهة الأهلي الأولي

ماكرون: سأقوم بواجباتي كرئيس حتى نهاية ولايتي في 2027

الاستخبارات الأمريكية ترجح تدخل دول ثالثة في عملية نقل السلطة إلى ترامب

إيقافات بصفوف بنى سويف وتأجيل عدة مواجهات بالجولة 7 بالقسم 3

عاجل - تفاصيل موافقة حركة حماس على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة

مجموعات متفاوتة القوة للأندية العربية في كأس العالم للأندية