نجم الزمالك: لاعبو الأهلي يركزون على مباريات الإنتركونتيننتال ولا يفكرون في الدوري

تحدث أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبدالحليم: الأهلي يركز على الإنتركونتيننتال أكثر من الدوري

وقال عبد الحليم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أداء الأهلي في الشوط الأول ضد البنك كان سيء للغاية والنتيجة بالنسبة للأداء طبيعية".

وأضاف: "أشعر أن لاعبي الأهلي يركزون على مباريات الإنتركونتيننتال ولا يفكرون في الدوري المصري".

اختتم حديثه قائلًا: "حتى الآن لم نجيد استخدام تقنية الفار بالشكل الصحيح، هناك أكثر من رأي في هدف الأهلي الملغي أمام البنك حول صحته".