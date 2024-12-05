نجم الزمالك: لاعبو الأهلي يركزون على مباريات الإنتركونتيننتال ولا يفكرون في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبدالحليم: الأهلي يركز على الإنتركونتيننتال أكثر من الدوري

وقال عبد الحليم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أداء الأهلي في الشوط الأول ضد البنك كان سيء للغاية والنتيجة بالنسبة للأداء طبيعية".

وأضاف: "أشعر أن لاعبي الأهلي يركزون على مباريات الإنتركونتيننتال ولا يفكرون في الدوري المصري".

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اختتم حديثه قائلًا: "حتى الآن لم نجيد استخدام تقنية الفار بالشكل الصحيح، هناك أكثر من رأي في هدف الأهلي الملغي أمام البنك حول صحته".

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