أعرب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين عن ارتياحه بعد أن أنهى مانشستر سيتي سلسلة من سبع مباريات بلا فوز بالتغلب على نوتنجهام فورست 3 /صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.

دي بروين يشيد بفوز مانشستر سيتي على نوتينجهام

وشارك القائد دي بروين في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أكثر من شهرين وترك تأثيرا فوريا، حيث مرر الكرة إلى بيرناردو سيلفا برأسه ليسجل من مسافة قريبة، وبعدها أحرز دي بروين بنفسه الهدف الثاني بتسديدة رائعة، ثم أضاف جيريمي دوكو الهدف الثالث، ليحقق سيتي فوزه الأول منذ أكتوبر.

وقال دي بروين: "إنه أمر جيد، لم تكن فترة لطيفة بالنسبة لي لكن عليك التعامل معها، لقد كان وقتا عصيبا عليك قبول التحدي، وأعتقد أننا قدمنا ​​أداءا جيدا اليوم."

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن دي بروين قوله: "بدأنا بشكل جيد حقا، أول 20 دقيقة كنا مسيطرين وأتيحت لي فرصة بالرأس. كنت أحاول التسجيل لكنها مرت بجوار المرمى وكان من الجيد أن يكون يبرناردو هناك، لقد فوجئت حقا لأنه عندما حصلت على الكرة من جيريمي في اللهدف الثاني، كان لدي مساحة كبيرة ولا بد من أنني اسدد ولحسن الحظ فعلت ذلك.”

وأضاف دي بروين: "في أول 30 دقيقة قدمنا ​​أداء جيدا، ثم واجهنا بعض الصعوبات وكان الشوط الثاني مختلفا حيث لعبنا ضد خمسة لاعبين في الخلف.”

وأشار: "أنا سعيد لأنني تمكنت من اللعب لمدة 70 دقيقة، إنه تحسن كبير عما فعلته مؤخرا، لذا أنا سعيد بذلك، أنا فقط أسيطر على المباراة، لقد كانت فترة صعبة وربما يتطلعون قليلا إلى اللاعبين الأكبر سنا والخبرة لجلب القليل من الراحة أو الهدوء في المباراة ولقد تمكنت من القيام بذلك."

وأكد: "يتعين علينا قبول التحدي، لأن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أصعب وأصعب ونحن نعلم أن الخصوم أصبحت أصعب حقا والجميع يحصلون على نقاط... علينا أولا أن نتحسن كفريق، ونحاول الفوز بالمباريات وسنرى في غضون شهرين أين نحن".